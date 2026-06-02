Антонио Коща: Промените в конституцията са начинът за започване на преговорите на Северна Македония с ЕС

Приемането на договорените през 2022 г. промени в конституцията остава единственият начин за формално започване на преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС и единственият начин да се отключат цялостните придобивки от членството в ЕС за гражданите на Северна Македония, заяви на съвместната пресконференция с премиера на Северна Македония председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Повтарям, че договореното е договорено и трябва да се изпълни. Нищо повече и нищо по-малко от това. Това означава, че договореното през 2022 г. трябва да се изпълни. След това става дума за нормалния процес на разширяване. Да се отворят преговорните глави, клъстерите и преговорите вървят крачка по крачка, а това е процес, който се основава на заслуги и това е нещо, което правят и другите държави кандидатки. Ако ме питате дали Европейският съвет може да приеме заключения, в които да каже, че Северна Македония е изпълнила това, което се е съгласила да изпълни през 2022 г. и тогава формално можем да отворим преговорите, пожелавам колкото може по-рано на Европейския съвет да има възможност да приеме такива заключения. Но това зависи от Северна Македония, за да изпълни онова, което е договорила през 2022 г.”, каза Коща в отговор на журналистически въпрос, свързан със заявените от правителството в Скопие очаквания от Европейския съвет да приеме нови заключения, като гаранция, че към Северна Македония няма да има нови искания.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че правителството остава твърдо ангажирано с европейския път.

„Не търсим привилегии. Не търсим по-лесни правила. Не търсим нещо, което не принадлежи на другите. Търсим принципи и надежден, предвидим процес. Търсим процес, в който реформите, трудът, заслугите и изпълнените задължения ще бъдат наистина оценени.... След години на чакане, компромиси, очаквания, изпълнени искания и чести промени в политическия контекст, е естествено, че в известен смисъл гражданите чувстват по-голяма несигурност, а от друга страна е необходима по-голяма сигурност. Европа беше най-силна, когато показа визия, политическа смелост и последователност към собствените си ценности. Когато беше пространство на възможности, справедливост и предвидимост... Вярвам, че достойнството, идентичността и принципите не трябва да бъдат пречка за европейската перспектива, те са неразделна част от нея”, заяви на пресконференцията Мицкоски.

„Силата да оформите бъдещето си е във вашите ръце. Единственият начин да се постигне напредък към европейската интеграция е чрез конструктивен диалог със съседите, чрез предприемане на прагматични стъпки за изграждане на доверие и прилагане на необходимите реформи“, каза в обръщението си Антонио Коща, който подчерта, че ЕС остава най-важният партньор на Северна Македония и Западните Балкани, но следващата стъпка към членство зависи от изпълнението на вече поетите ангажименти.

Скопие е част от обиколката на Коща в държавите от Западните Балкани. Утре той ще отпътува за Прищина, посещението му в Белград ще бъде на 4 юни, а на 5 юни ще бъде съпредседател на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Тиват, Черна гора, на тема „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“.