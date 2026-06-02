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МААЕ оказва помощ на Арабските емирства след атаката срещу атомна електроцентрала

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Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ Снимка: СНИМКА: Туитър/@rafaelmgrossi

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) оказва на Обединените арабски емирства (ОАЕ) техническа, както и морална подкрепа, съобщи днес генералният директор на организацията Рафаел Гроси след посещение в атомната електроцентрала, която миналия месец бе атакувана с дрон, предадоха Ройтерс и БТА.

Гроси заяви, че властите в ОАЕ са реагирали много бързо на атаката срещу атомната електроцентрала „Барака“, като са изключили един реактор поради загуба на външно електроснабдяване.

Генералният директор на МААЕ добави, че редица дейности трябва да бъдат извършени, за да приключи ремонтът на атомната електроцентрала, но не даде повече подробности.

Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ

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