Има 80% шанс феноменът Ел Ниньо да се появи между юни и август

Вероятността природният феномен Ел Ниньо да се появи между юни и август е 80 процента, което увеличава риска от екстремни метеорологични явления през следващите месеци, предаде АФП, като цитира Световната метеорологична организация (СМО).

Според последните данни „изключително високите“ температури на водата в тропическата част на Тихия океан благоприятстват условията за образуването на Ел Ниньо, който „се очаква да повлияе на температурите и валежите в световен мащаб“. Според СМО вероятността да продължи поне до ноември е близо до или над 90 процента, отбелязва АФП.

Между края на април и средата на май температурата на повърхността на водата в централно-източната част на екваториалната част на Тихия океан се е доближила до праговете, характерни за явлението. Това се дължи на „изключително високи“ температури под повърхността на водата, надвишаващи сезонните норми с повече от шест градуса Целзий, отбелязват от СМО, цитирани от БТА.

„Трябва да се подготвим за потенциално силно природно явление Ел Ниньо, което ще увеличи сушата и проливните дъждове, както и риска от горещи вълни и на сушата, и в океаните“, предупреди генералният секретар на Световната метеорологична организация (СМО) Селесте Сауло в разпространено съобщение.

Ел Ниньо се характеризира с повишаване на температурите на повърхността в централната и източната част на Тихия океан. Обикновено се появява на всеки две до седем години и продължава от около девет до дванадесет месеца.

Последното явление Ел Ниньо през 2023 и 2024 г. превърна тези години в двете най-топли, регистрирани досега. Това циклично явление има ефект на домино върху световния климат в продължение на няколко месеца.

За периода юни-юли-август СМО вече прогнозира условия, благоприятстващи „преобладаване на температури над нормата в почти всички региони на земното кълбо“, с повишен риск от топлинен стрес, суша в някои региони и екстремни явления като наводнения или тежки засушавания.

Прогнозирани са „по-ниски от нормалните“ количества валежи по време на дъждовния сезон от юни до септември в Африканския рог, по-слаб от средния мусон в Южна Азия, по-топли и сухи условия в Централна Америка през лятото.

През лятото в Северното полукълбо топлите води, свързани с Ел Ниньо, могат също да благоприятстват образуването на урагани в централната и източната част на Тихия океан, а в същото време ограничават тяхното развитие в Атлантическия океан, добавя организацията.

„Всички трябва да се отнесем към тази ситуация с необходимата сериозност, която тя представлява“, предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутериш във видеоизявление.