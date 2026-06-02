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Instagram съобщи, че е отстранил проблем, който е позволявал на хакери да подведат неговия AI инструмент за поддръжка и да получат достъп до акаунтите на други потребители.

Според твърдения, подкрепени с екранни снимки и видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, AI чатботът на Instagram е позволявал през последните дни потребители да „превземат" чужди акаунти, пише Би Би Си.

Съобщава се, че хакери са могли да променят паролите на други профили, като фалшифицират местоположението си и след това поискат от изкуствения интелект да смени имейл адресите, свързани с тези акаунти.

„Проблемът беше отстранен и предприемаме мерки за защита на засегнатите акаунти", заяви говорителят на Meta Анди Стоун в публикация в X.

В отговор на друга публикация в платформата Стоун определи като „напълно неверни" твърденията, че уязвимостта е била използвана за хакване на профили на световни лидери.

Технологичното издание 404media съобщи, че публикациите за уязвимостта съвпадат с поредица от „високопрофилни превземания на Instagram акаунти", включително верифициран профил, използван от Барак Обама по време на престоя му в Белия дом.

Според информацията от този профил е било публикувано съдържание в подкрепа на Иран, преди акаунтът да бъде възстановен.

Не е ясно колко Instagram акаунта са били засегнати от предполагаемия пробив.

Сред хората, които твърдят, че са пострадали, е и изследователката по киберсигурност и бивш служител на Meta Джейн Манчун Уонг.

Уонг, която е работила като инженер по сигурността в Meta, написа в X, че паролата на нейния Instagram профил е била „сменена без нейно знание" и че многократно е получавала опити за възстановяване на паролата. „Доста притеснително", добави тя.

Инцидентът идва на фона на нарастващи опасения относно влиянието на все по-мощните и широко използвани AI системи върху сигурността и защитата на личните данни.

Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как според твърденията са били извършвани атаките срещу Instagram акаунти.

В едно от тях, публикувано от изследователя по киберсигурност Dark Web Informer в X, се вижда как човек търси потребителското име на акаунта, до който иска да получи достъп, чрез процеса за възстановяване на профил в Instagram.

Същевременно той използва виртуална частна мрежа (VPN), за да се представя, че се намира на същото място като истинския притежател на акаунта.

След като избере желания профил, потребителят изпраща съобщение до AI асистента за поддръжка на Meta с молба да свърже нов имейл адрес към акаунта и да изпрати код за потвърждение.

Чатботът изпълнява заявката, като изпраща код на имейла на хакера. След потвърждаването му е изпратен и линк за смяна на паролата.

Потребител в X сподели, че не е успял да открие „човешка поддръжка", след като акаунтът му в Instagram е бил хакнат.

„Стигнахме дотам, че един AI го открадна, а друг AI не може да го върне. Няма нито един човек в процеса", написа той.

„Компаниите във всички сектори все по-често използват AI инструменти за поддръжка, за да заменят традиционното обслужване на клиенти, а технологични гиганти като Meta са в челните редици на тази тенденция", коментира Марийус Бриедис, главен технологичен директор на NordVPN.

Според него обаче, когато AI чатботовете разполагат с „твърде много правомощия и твърде малко механизми за проверка", те могат да се превърнат в сериозен риск за сигурността.

Бриедис подчерта, че възстановяването на акаунти е една от най-чувствителните части на всяка онлайн платформа и „никога не бива да разчита единствено на удобството, защото човекът, който иска достъп, може да не е истинският собственик".

Независим орган, който разглежда жалби на потребители на социални мрежи в Европейския съюз, заяви миналата седмица, че Meta почти никога не отговаря, когато той повдига случаи на хора, които твърдят, че неправомерно са били лишени от достъп до своите акаунти.

Междувременно компанията съкрати значителна част от служителите си, докато инвестира милиарди долари в развитието на технологии с изкуствен интелект.