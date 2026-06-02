Полицаи във Великобритания оковали с белезници смъртоносно ранен младеж

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Новоразпространени кадри от полицейски камери във Великобритания показват шокиращ момент, в който 18-годишен студент е окован с белезници, въпреки че е бил смъртоносно ранен. Видеото предизвика широко обществено възмущение и ожесточен политически дебат, пише Turkiyetoday.com.

В понеделник съдия осъди 23-годишния Викрум Дигва на минимум 21 години затвор за убийството на студента Хенри Новак в Саутхемптън с 21-сантиметров церемониален нож.

Според публикация на вестник „Ню Стрейтс Таймс" Дигва твърдял, че има право да носи острието, тъй като сикхите (последователи на сикхизма – монотеистична религия, възникнала през XV век в региона Пенджаб в Индия) разполагат със законово изключение за носене на церемониални кинжали.

След нападението Дигва излъгал полицията, като заявил, че тюрбанът му е бил свален, че е получил нараняване на окото и че Новак го е обиждал на расова основа.

Кадрите от камерите предизвикаха разследване и политически реакции. Новите записи от инцидента през декември показват, че първоначално полицаите са повярвали на неверните обвинения на убиеца.

Служителите на реда поставили белезници на кървящия Новак, въпреки че той им казвал, че е намушкан, и многократно повтарял: „Не мога да дишам". На записа се чува как полицай го пита: „Намушкан си? Къде точно?", а след това отхвърля думите му с репликата: „Не мисля, че си, приятел."

Семейството на Новак определи отношението на полицията като „нечовешко и унизително". В изявление пред съда обаче бащата на младежа призова за спокойствие и заяви, че смъртта на сина му не бива да бъде „използвана за създаване на допълнително разделение, омраза или напрежение".

Въпреки този призив случаят предизвика сериозни политически спорове. Британският премиер Киър Стармър осъди „ужасния и шокиращ случай" и потвърди, че независимият орган за разглеждане на жалби срещу полицията е започнал разследване на действията на служителите.

Технологичният милиардер Илон Мъск също реагира, като публикува в социалната мрежа "Екс" предложение да финансира частно съдебно преследване срещу полицията.

Междувременно лидерът на партията „Реформ ЮК", Найджъл Фараж, заяви, че случаят показва как равнопоставеното прилагане на закона е било подкопано.

„Страхът да не бъдеш наречен расист е бил по-силен от желанието да се разследва убийството на Хенри Новак", каза Фараж. Според него това е пример за ситуация, в която правата на етническите малцинства са поставени над тези на белите британци.

Той призова за рязка промяна в институционалната култура, включително прекратяване на политиките за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI), както и на практиките за положителна дискриминация.

Докато политическият спор се разгаря, съдебните процедури продължават. Дигва, неговият брат и трето лице се явиха пред съда по обвинения, свързани с оръжия, а майката на Дигва трябва да бъде осъдена през юли за подпомагане на извършител чрез укриване на оръжието.

Напрежението в Саутхемптън остава високо, като за вторник вечер е насрочен протест, а в интернет се рекламират и други демонстрации по-късно през седмицата.