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Тръмп ще присъства на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом на 24 юли

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Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп потвърди в своя публикация в Трут Соушъл, че ще присъства на ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, която ще се проведе на 24 юли, предадоха Ройтерс и БТА.

Официалното събитие, на което присъстват журналисти и политици от Вашингтон, бе отложено на 25 април, след като въоръжен мъж се опита да щурмува охранителен пункт и откри огън с пушка извън залата, където се провеждаше гала вечерята, на която присъстваше и Тръмп.

Президентът и първата дама тогава бяха спешно изведени невредими от залата.

Председателката на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Вейцзя Цзян днес изпрати писмо до членовете на организацията, в което написа, че решението за провеждането на събитието на нова дата не било автоматично и че ще бъдат въведени „значително засилени мерки за сигурност и нови процедури за достъп“.

Тръмп, който често критикува медиите, написа, че е бил поканен да присъства и да произнесе реч и че е приел поканата.

„Не знам дали ще произнеса същата доста неприятна реч, поне що се отнася до някои хора, но скоро ще разберем“, добави той.

Американският президент каза, че събитието този път ще се състои в хотел „Уолдорф Астория“ във Вашингтон. Неговата „Тръмп Организейшън“ превърна някогашната федерална офис сграда в хотел и след това го продаде през 2022 година.

Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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