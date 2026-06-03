В Италия задържаха двама пакистанци, подозират ги за убийствата на четирима мигранти

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Италианската полиция е задържала двама пакистански граждани, заподозрени в убийството на трима афганистански селскостопански работници и един работник с пакистанско гражданство. Телата на жертвите са били открити в изгорял микробус в Южна Италия, съобщават италиански медии и Франс прес. Първоначално се е смятало, че и четирите жертви са пакистанци.

Овъглените останки от превозното средство са били намерени на бензиностанция близо до село Амендола в областта Калабрия.

Друг афганистанец, цитиран от италианските медии, разказва, че е оцелял при нападението, след като е счупил прозорец на автомобила и е успял да избяга. Той твърди, че арестуваните пакистанци са заплашвали него и останалите работници с ножове и огнестрелни оръжия и са ги принуждавали да работят без заплащане, предаде БТА.

Според всекидневника „Кориере дела сера" , който се позовава на полицейски източници, записите от охранителните камери на бензиностанцията показват как двама души блокират вратите на микробуса отвън, след което изливат запалителна течност върху него. Малко след това избухва пожар, а заподозрените бягат от мястото.

Едва след като пожарникарите са овладели огъня, в купето на превозното средство са открити телата на загиналите.

„Без съмнение става въпрос за убийства. Остава да установим точните обстоятелства около тях", заявява началникът на местната полиция Антонио Борели.

„Кориере дела сера" отбелязва още, че през последните месеци в същия район на Италия са регистрирани 14 умишлени палежа на превозни средства, използвани за превоз на пакистански работници.

Зоната е сцена на сериозно напрежение между мигрантски групи, породено от спорове за разпределението на сезонната земеделска работа, получаването на разрешителни за пребиваване и условията за настаняване.