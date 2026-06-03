САЩ стреляха по танкер, опитал се да наруши блокадата над иранските пристанища

Американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, като е стреляла по машинното му отделение, за да му попречи да достигне иранския остров Харг в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища, предадоха световните агенции.

Екипажът на кораба „Лекси", плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократни предупреждения от американските сили, преди те да изстрелят ракета срещу него, за да го спрат, се казва в съобщение на американското Централно командване за Близкия изток, публикувано в Екс. Американските военни твърдят, че са действали така, за да се предотврати нарушаване на наложената блокада. Предупрежденията към кораба са били отправени в рамките на 24 часа, преди американските сили да действат.

Това е шестият кораб, обезвреден по този начин от началото на блокадата на 13 април, пише БТА.

Американските сили освен това казаха, че досега са пренасочили 122 кораба, които са се опитвали да влязат или да излязат от ирански пристанища.