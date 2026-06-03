Гърция с мерки срещу мотосъбор на клуба „Ангелите на Ада“

Над 4500 мотористи от международния мотоклуб „Ангелите на Ада" (Hells Angels) ще се съберат в Гърция този уикенд, съобщава гръцкият вестник „Катимерини". Мотосъборът, който започва на 5 юни, ще продължи до 7 юни в село Дрепано в района на Теспротия, Западна Гърция. Очаква се около 2500 мотористи да тръгнат от Италия на 3 юни и да пристигнат в Гърция на следващия ден. По-голямата част от участниците в събитието вероятно ще отседнат в къмпинг в Дрепано.

Мотоклубът „Ангелите на Ада" е един от най-известните в света. Членовете му карат мощни мотори Харли-Дейвидсън (Harley-Davidson). Първият клуб е създаден през 40-те години на миналия век в Калифорния. След това клонове на клуба се появяват в Европа, Южна Америка, Австралия и Русия.

Департаментът по правосъдието на САЩ определя „Ангелите на Ада" като престъпна организация, тъй като членовете му са замесени в случаи на трафик на наркотици, изнудвания и убийства. Разследвания срещу мотоклуба има и в страни членки на ЕС. Преди десетилетие европейската служба Европол издаде предупреждение, че е установен опасен клон на клуба в страни от Югоизточна Европа и в Гърция. Според информацията е бил създаден в опит да бъде контролиран трафикът на наркотици в региона, предаде БТА.

Това не е първият събор на мотористите от клуба в Гърция. През лятото на 2015 г. около 4000 се събират отново на същия къмпинг - Дрепано. По време на събитието гръцки гражданин е бит до смърт от участници в събора.

Планира се на тазгодишното издание на събитието да има засилено полицейско присъствие. Засилен ще бъде и контролът от страна на бреговата охрана и митническите власти на пристанището в Игуменица. Ще бъдат изпратени и служители на отдела за борба с наркотиците, посочва „Катимерини".

Гръцкото издание припомня и публикация на „Вашингтон пост" от 2024 г. Тогава американският вестник публикува обширен текст под заглавие „Иран се обръща към „Ангелите на Ада" и други престъпни организации, за да се справи с противниците си". Според текста „Корпусът на гвардейците на ислямската революция" (IRGC) са поръчали на членове на мотоклуба убийството на противници на режима, които са напуснали Техеран и живеят в западни държави. Конкретно се споменават двама членове на „Ангелите на Ада", които са водели преговори за убийството на „ирански предател" и съпругата му в Мериленд, САЩ. За убийството са искали 350 000 долара.