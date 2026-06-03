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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22967714 www.24chasa.bg

Кувейт заяви, че отблъсква вражеска атака с ракети и дронове

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Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове.

Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове, предаде Ройтерс.

Обществеността е призована да следва инструкциите за сигурност и безопасност на компетентните власти, пише БТА. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове.

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