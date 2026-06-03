Кувейт заяви, че отблъсква вражеска атака с ракети и дронове

Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове, предаде Ройтерс.
Обществеността е призована да следва инструкциите за сигурност и безопасност на компетентните власти, пише БТА.
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Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове, предаде Ройтерс.
Обществеността е призована да следва инструкциите за сигурност и безопасност на компетентните власти, пише БТА.
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