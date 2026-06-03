Лула да Силва: Марко Рубио е антилатиноамерикански настроен

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Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва дефинира американския държавен секретар на Марко Рубио като антилатиноамерикански настроен след заплахи от Вашингтон за налагане на нови вносни мита върху продукцията на южноамериканска страна, предаде Франс прес.

Офисът на американския търговски представител е предложил в документ, публикуван в понеделник вечерта, 25% мита върху бразилски продукти, изнасяни за САЩ, след започнало разследване през юли 2025 г. за „нелоялни търговски практики".

Тази нова ескалация на дипломатическото напрежение идва три седмици след среща между Лула да Силва и Доналд Тръмп във Вашингтон, която и двете страни определиха като положителна.

Лула да Силва ще се кандидатира за преизбиране през октомври, като основен негов опонент е сенаторът Флавио Болсонаро, син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който е съюзник на Доналд Тръмп.

Миналата седмица Флавио Болсонаро също беше във Вашингтон за срещи с Тръмп и с държавния секретар Рубио, когото Лула очевидно смята за отговорен за новата заплаха от мита.

„Марко Рубио, който е против Латинска Америка, който е смъртен враг на Куба и на няколко латиноамерикански държави и е казал на Тръмп, че не харесва Бразилия, не присъства на" на срещата между двамата президенти в Белия дом, заяви Лула.

Лула също нарече Флавио Болсонаро „предател", обвинявайки го, че е „поискал чужда държава да се намесва във вътрешните работи на Бразилия".

Това обвинение е отхвърлено от самия сенатор, който казва в интервю за местно радио, че „изрично е поискал" от Тръмп и Рубио да не налагат мита върху бразилските компании, като добавя, че американските лидери „нямат доверие в Лула".

Вчера американският президент публикува в своята мрежа Трут соушъл снимки от срещата си с Флавио Болсонаро, наричайки го „умен млад човек, който много обича страната си", пише БТА.

Миналата седмица САЩ взеха и друго решение, което противоречи на позицията на Лула, като определиха две големи бразилски криминални организации като терористични. Бразилия категорично се противопоставя на това, като смята, че подобна класификация може да отвори врата за американска военна намеса.

Миналата година Вашингтон вече е наложи високи мита върху множество бразилски продукти заради предполагаем „лов на вещици" срещу Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда под домашен арест за опит за преврат. Митата обаче бяха до голяма степен отменени след първата среща между Лула са Силва и Тръмп през октомври в Малайзия.