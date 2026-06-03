Тръмп: Пълна и безусловна подкрепа за колумбийския кандидат за президент Абелардо де ла Есприеля

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че оказва своята „пълна и безусловна подкрепа" на Абелардо де ла Есприеля, представител на твърдата десница и почитател на американския лидер, който се класира на втория тур за президентските избори в Колумбия, предадоха световните агенции. Вторият тур ще бъде на 21 юни.

В социалната си мрежа Tрут соушъл Тръмп написа, че вижда в Абелардо де ла Есприеля един „умен, силен и твърд лидер", който ще „спре незаконната имиграция" и ще „възстанови реда".

„Заради огромните му успехи в живота и политическата му подкрепа към мен лично, за мен е чест да му дам своята пълна и безусловна подкрепа", добави той, цитиран от БТА.

Абелардо де ла Есприеля, милионер и адвокат без предишен политически опит, незабавно приветства подкрепата и обеща да изгради отношения със САЩ „каквито никога досега не е имало".

„САЩ играят решаваща роля в борбата срещу престъпността и наркотероризма", заяви кандидатът в интервю за списание „Семана", като благодари на Тръмп за подкрепата.

Той изненадващо спечели първия тур на изборите в неделя с над 43% от гласовете срещу 41% за фаворита Иван Сепеда, сенатор от левицата.

Почитател на Доналд Тръмп, на салвадорския президент Наиб Букеле и на аржентинския президент Хавиер Милей, бизнесменът обещава „смърт или затвор" за членовете на престъпните организации.

„Като президент Абелардо ще постигне изключителни успехи в развитието на икономиката, създаването на работни места, насърчаването на търговията, спирането на незаконната имиграция, борбата с престъпността и наркотиците и възстановяването на реда", прогнозира Тръмп и нарече Сепеда, който е политически приемник на действащия ляв президент Густаво Петро, „крайноляв марксист".

Същевременно колумбийското правосъдие разпореди Абелардо де ла Есприеля да поднесе публични извинения за сексистки изказвания, направени по време на интервю, предаде Франс прес.

В радиопредаване на 12 май Де ла Есприеля показал на мобилния си телефон своя интимна снимка и заявил, че е получил подкрепата на женския електорат благодарение на нея", се казва в съдебното решение, постановено след жалба на гражданка. Той „след това настоял присъстваща журналистка да погледне снимката и да я коментира. „Това беше пълна липса на уважение към мен и работата ми. Почувствах се засегната, тормозена и отвратена", написа после журналистката в Екс.

Де ла Есприеля се извини, но отбеляза, че според него това е било „шега". Съдът отхвърли тези извинения и настоя за по-съдържателни, като подчерта, че посланието, което кандидатът за президент е внушил, е било, че жените „могат да бъдат политически повлияни чрез сексуална привлекателност" на мъжки претендент.