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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22967781 www.24chasa.bg

Русия: Свалихме 354 украински дрона

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Русия СНИМКА: Пиксабей

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 354 украински дрона над руски региони и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА. 

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 354 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Русия СНИМКА: Пиксабей

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