ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво е паднало върху две коли в центъра на София

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22967850 www.24chasa.bg

Разбиха тунел за трафик на дрога между Мексико и САЩ

1364
Полиция СНИМКА: Архив

Тунел с дължина 600 метра, оборудван с електричество, вентилация и релсова система за транспортиране на наркотици – използван за пренасяне на кокаин на стойност над 45 милиона долара – бе открит на границата между американския щат Калифорния и Мексико, съобщиха американските власти, цитирани от Франс прес и БТА.

Изкопан на около 17 метра под земята, тунелът има укрепени стени и хидравличен товарен асансьор, се посочва в съобщение на американското министерство на правосъдието, публикувано в понеделник.

Той свързва мексиканския град Тихуана със склад в Сан Диего, в близост до граничната стена между САЩ и Мексико.

Разследване, проведено от декември до май, доведе до изземването на над един тон кокаин, преминал през тунела, както и до ареста на четирима наркотрафиканти.

Властите казват, че операцията е нанесла сериозен удар на мексиканския картел „Халиско – Ново поколение". Те казват, че тунелът е изключително добре изграден и технически сложен. Видеа, публикувани от министерството на правосъдието, показват стълби и добре оформени стъпала между каменните стени.

От 1993 година насам в Южна Калифорния са открити 99 подземни прохода, казва министерството на правосъдието. Последното подобно разкритие бе направено през 2022 г.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание