Глоби до 2 милиона евро и затвор до 10 години предвижда нов законопроект срещу незаконния хазарт в Гърция

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Глоби до 2 милиона евро, затваряне на обекти, блокиране на интернет сайтове и наказания за организатори, посредници и дори участници в нелицензирани хазартни игри предвижда нов законопроект на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, публикуван за обществено обсъждане.

Предложенията са част от мащабен пакет от законодателни промени, чрез които гръцките власти целят да ограничат незаконния хазарт и да засилят контрола върху онлайн и наземните оператори.

За нарушения глобите ще варират от 1 000 до 2 милиона евро в зависимост от тежестта и повторяемостта на случая. Лицензите на операторите могат да бъдат временно спрени за срок до три месеца или окончателно отнети.

За обекти, в които се извършва незаконна хазартна дейност, е предвидено принудително затваряне до една година, както и отнемане на разрешителните за работа.

Сериозни санкции са предвидени и за лицата, които рекламират незаконни хазартни платформи. Инфлуенсъри, стриймъри, рекламни агенции, афилиейт мрежи и други посредници могат да бъдат глобявани с между 5 000 и 50 000 евро за всяко нарушение.

Законопроектът включва и тежки наказателни мерки. При определени случаи наказанията за организиране на незаконен хазарт могат да достигнат до 10 години лишаване от свобода и глоби до 800 000 евро.

Разширяват се и правомощията на гръцката Комисия за надзор и контрол на хазарта, която ще може по-бързо да блокира нелегални сайтове, да премахва незаконно онлайн съдържание и да проследява свързани акаунти и домейни.

Общественото обсъждане на законопроекта продължава до 15 юни 2026 г., след което текстовете ще бъдат внесени за разглеждане в гръцкия парламент.