Гърция променя данъците върху автомобилите, хибридите и дизелът удрят портфейла

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Нов законопроект на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите предвижда промени в данъчния режим за автомобилите, които ще засегнат най-вече скъпите служебни коли, част от хибридните модели и някои дизелови превозни средства.

Според предложенията данъчните облекчения за корпоративни автомобили на стойност над 40 000 евро ще отпадат, ако превозното средство отделя повече от 50 грама CO₂ на километър. Така правителството цели да обвърже по-тясно данъчните стимули с екологичните показатели на автомобилите.

Това означава, че редица хибридни и дизелови модели, които досега са се ползвали с преференциално данъчно третиране, ще станат по-скъпи за компаниите и бизнеса.

В същото време напълно електрическите автомобили и превозните средства с водородни горивни клетки запазват освобождаването от регистрационна такса, което остава най-сериозният стимул за покупка на автомобили с нулеви емисии.

Променя се и режимът за хибридите. Вместо автоматично да се възползват от данъчни облекчения, те ще бъдат оценявани според реалните си емисии, което ще ограничи предимствата на част от моделите.

Още от началото на 2026 г. в Гърция е в сила и изискването поне 25% от новите служебни автомобили, закупени чрез дългосрочен лизинг, да бъдат електромобили или plug-in хибриди с емисии до 50 г CO₂/км.

Очаква се новите правила да окажат най-силно влияние върху големите компании и корпоративните автопаркове, които ще трябва да преразгледат политиката си за обновяване на автомобилите. Експерти обаче смятат, че промените постепенно ще се отразят и върху целия автомобилен пазар, включително върху лизинговите условия и пазара на употребявани автомобили.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане и е част от по-широк пакет икономически и данъчни мерки, подготвяни от гръцкото правителство.