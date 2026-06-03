Откриха останките на учен, изчезнал в САЩ през 2025 г.

Останките на един от учените, изчезнали в Съединените щати при мистериозни обстоятелства, са открити в Ню Мексико, съобщи местната полиция, цитирана от CBS News.

Тялото е на Мелиса Касиас, която изчезна на 26 юни 2025 г. Останките й са били открити от турист край резервата Карсън Форест. Край трупа й е намерен и пистолет.

Полицията съобщи, че в деня на изчезването си жената е закарала съпруга си до работа и се е върнала у дома, защото е забравила пропуска си. Тя е оставила личния и служебния си телефон у дома, като всички данни са били изтрити, а настройките - нулирани.

53-годишната Касиас е работила в Националната лаборатория в Лос Аламос, водещ център за ядрени изследвания в областта на отбраната, където е създадено първото в света атомно оръжие по време на Втората световна война.

Изчезването на Касиас стана обект на медийно внимание поради активно обсъждана в социалните мрежи конспиративна теория, която свързва изчезванията и смъртта на редица хора, работещи в научната област в Съединените щати.

Според Fox News от 2023 г. насам най-малко осем учени, занимаващи се с космическа и ядрена физика, са починали или изчезнали в САЩ при неизяснени обстоятелства.

Последното от поредица изчезвания е от февруари 2026 г. на бившия генерал-майор от ВВС на САЩ Уилям Нийл Маккасланд, който преди това е ръководил Изследователската лаборатория на ВВС и подобно на Касиас е бил свързан с Националната лаборатория в Лос Аламос и е имал достъп до класифицирана информация.

Полицията съобщи, че телефонът, очилата и други вещи на Маккасланд са били оставени у дома, но липсват туристическите му обувки, портфейлът и револверът му с 38-калибър.

Сред изчезналите и загиналите са също служителката на НАСА Моника Хасинто Реза, изпълнителят Стивън Гарсия, астрофизикът Карл Грилмайр, физикът от MIT Нуно Лоурейро, служителят на Лабораторията за реактивно движение на НАСА Франк Майвалд и други.

Потребителите в социалните мрежи спекулират, че зад изчезването на учените може да стоят вражески разузнавателни агенции или тайни организации, а самите изчезнали специалисти може да са свързани не само с разработването на ядрени оръжия, но и с така наречения „студен" ядрен синтез, оръжия, базирани на нови физически принципи, или дори изследвания на НЛО.

Интересът към темата достигна такова ниво, че Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ и ФБР започнаха разследвания.

Президентът Доналд Тръмп нарече инцидента „доста сериозна история" на 19 април и заяви, че вече е провел среща в Белия дом по въпроса.

На 21 април ФБР обяви, че възнамерява да обърне по-голямо внимание на тези инциденти и да определи дали са свързани.

NBC News съобщи, че ФБР планира да засили сътрудничеството си с Министерството на енергетиката, Министерството на отбраната и местните правоохранителни органи.

Междувременно, роднини на някои от жертвите вече са се свързали с медиите с изявления относно начина на смъртта на хората, фигуриращи в тези репортажи. Например, един е починал от сърдечно заболяване, друг се е самоубил след внезапната смърт на родителите си. Роднини на други жертви са нарекли конспиративната теория, разпространяваща се в социалните мрежи, обидна.