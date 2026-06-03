Българин, работил като полицай в Атлантик Сити, е в тежко състояние след престрелка

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Сержантът от отряда за специални операции Кристиан Иванов е баща на 3 деца, набират средства за лечението му

Българинът Кристиян Иванов е в тежко състояние след престрелка в Атлантик сити. Иванов е полицай в САЩ и е един от двамата пострадали служители на реда при престрелка на 2 юни.

По информация на CBS News двамата полицаи са извършвали претърсване в града, когато престрелката е започнала. Заподозреният за стрелбата е мъртъв.

Един от полицаите е получил наранявания, застрашаващи живота му, докато нараняванията на другия полицай не са били животозастрашаващи.

Иванов е сержант от отряда за специални операции (SWAT) в полицейското управление на Атлантик Сити.

Кметът на Атлантик Сити Марти Смол каза, че един от изстрелите по двамата полицаи е бил близо до главата на единия. Той обаче е бил с каска.

Към момента не се съобщават повече подробности по случая, защото се води разследване.

В социалните мрежи има организирана кампания за помощ на Кристиян Иванов и семейството му. Парите ще отидат за лечение, както и разходите по него.

Кристиан Иванов е семеен, има три деца. Притежава и малък бизнес - в САЩ е възможно полицаите да имат компании, стига да не са в сектор "Сигурност". Той е член на Българо-американската полицейска асоциация. Засега оттам не са коментирали стрелбата.