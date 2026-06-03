Грък пристигна от Дубай с 500 000 евро в брой, без да ги декларира

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Недекларирани 500 000 евро в брой откриха митническите власти на летище „Елефтериос Венизелос" в Атина в гръцки гражданин, пристигнал с полет от Дубай.

При рутинна проверка служители на Независимата служба за публични приходи (AADE) забелязали подозрително нервното поведение на пътника в зоната за пристигащи извън Шенген, което провокирало по-обстоен контрол на ръчния му багаж.

При проверката инспекторите открили десетки пачки с банкноти от по 500 евро. Общата сума възлиза на половин милион евро, които не са декларирани пред митническите власти.

Съгласно европейското и гръцкото законодателство всеки пътник, който влиза или напуска Европейския съюз с парични средства на стойност над 10 000 евро, е длъжен предварително да ги декларира. Поради неспазване на това изискване цялата сума е задържана, а срещу пътника са започнати административни процедури за налагане на санкции.

Освен нарушението за недеклариране на средствата, компетентните органи ще проверят произхода на парите, както и целта на пренасянето им в Гърция.

Гръцките власти подчертават, че контролът по летища, пристанища и гранични пунктове остава засилен, като основната цел е предотвратяване на незаконното движение на капитали и пресичане на финансови престъпления.