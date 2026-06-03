Двама пострадали в резултат на нощната атака с дронове в Одеска област

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Двама души пострадаха в резултат на нощната атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Тази нощ руснаците отново атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, се казва в информацията на Кипер.

Щети са насени на камион, бензиностанция и паркинг, пише БТА.

Всички съответни служби отстраняват последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.