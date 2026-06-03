ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Агенцията по храните затвори нерегистрирана детска...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22968356 www.24chasa.bg

Двама пострадали в резултат на нощната атака с дронове в Одеска област

924
Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Двама души пострадаха в резултат на нощната атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Тази нощ руснаците отново атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, се казва в информацията на Кипер.

Щети са насени на камион, бензиностанция и паркинг, пише БТА.

Всички съответни служби отстраняват последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание