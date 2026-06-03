Очаква се днес Европейският парламент да гласува доклад за напредъка на Косово към ЕС

Очаква се днес Комисията на Европейския парламент по външни работи (AFET) да гласува доклад за напредъка на Косово към ЕС, предаде Косовското радио и телевизия.

В проектодоклада, изготвен от докладчика за Косово в ЕП Рихо Терас, се изразява съжаление за последиците от политическата безизходица в страната, като се подчертава, че Косово е изгубило важна година заради политическия блокаж. В текста се посочва, че следващите месеци също биха могли да бъдат повлияни от предстоящия на 7 юни предсрочен парламентарен вот, а това да доведе до забавяния при реформите и впоследствие да попречи на страната да се възползва напълно от Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

Предсрочните парламентарни избори в Косово на 7 юни ще бъдат третите избори за парламент в рамките на година и половина. Страната е обхваната от политическа криза от февруари 2025 г., съпътствана от дълъг блокаж при избора на председател на парламента и неуспешен опит за съставяне на правителство. През декември 2025 г. бяха произведени предсрочни парламентарни избори, на които Движение „Самоопределение“ на премиера Албин Курти си осигури необходимото мнозинство за съставяне на правителство, но предложенията му за избор на президент не събраха необходимата подкрепа в парламента, което доведе до разпускане на законодателния орган и насрочване на нови избори, пише БТА.

В документа се изразява подкрепа за това Косово да получи статут на страна кандидат за членство в ЕС и се отправя призив към страните членки да постигнат напредък по процедурите, свързани с това.

Косово подаде официална молба за членство в Евросъюза на 15 декември 2022 г. Оттогава страната чака решението на държавите членки, като основната пречка е фактът, че пет държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания – все още не са признали независимостта на Косово.

Премахването по-рано тази година на наказателните мерки, които ЕС наложи на Косово през 2023 г., е приветствано в проектодоклада, като те са определени като неоправдани и с негативно въздействие върху обществото.

Документът препотвърждава значението на диалога между Косово и Сърбия в рамките на процеса им по евроинтеграция и призовава отговорните за нападението в северното косовско село Банска през 2023 г. да бъдат подведени под отговорност. В тази връзка се изразява и липсата на наказателно производство срещу поелия отговорността за атаката Милан Радойчич.

На 24 септември 2023 г. в село Банска до Звечан, Северно Косово, група от около 30 въоръжени сърби нападна косовската полиция, при което загинаха един косовски полицай и трима от въоръжените нападатели. Косово нарече случая „терористично нападение“ и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея.

Отговорност за нападението пое Милан Радойчич – бивш заместник-председател на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград. Радойчич беше арестуван в Сърбия и ден по-късно освободен. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души по случая Банска. Смята се, че към момента Радойчич се намира в Сърбия, а Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.