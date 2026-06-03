Украйна неутрализирала 189 от 198 дрона при руска атака през нощта

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 189 от общо 198 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атака срещу Украйна вечерта на 2 юни, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм" (Telegram), цитирани от Укринформ.
Атаката е започнал в 18:00 ч. вчера, а руските сили са атакували Украйна със 198 ударни безпилотни апарата, включително дронове „Шахед“ (Shahed), „Гербера“ (Gerbera) и „Италмас“ (Italmas), както и дронове примамка „Пародия“ (Parodiya). Те са били изстреляни откъм Брянск, Курск, Милерово, Орел, Приморско-Ахтарск (Русия) и Хвардийске във временно окупирания Крим.
Въздушното нападение е било отблъснато от авиацията, зенитно-ракетните части, подразделенията за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.
По предварителни данни към 08:00 ч. на 3 юни украинската противовъздушна отбрана е свалила или заглушила 189 дрона в северните, южните и източните части на страната, пише БТА.
Регистрирани са попадения на осем ударни дрона на седем различни места, а отломки от прехванати безпилотни апарати са паднали на още седем места.
Атаката продължава, като в украинското въздушно пространство все още се намират вражески дронове.
Както по-рано съобщи Укринформ, възрастна жена е загинала, а шестима души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ.
Ройтерс съобщава, че седем души са загинали, а други единадесет са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област, съобщи в сряда назначеният от Кремъл ръководител на региона.
Денис Пушилин написа в "Телеграм" (Telegram), че дронът е ударил пътнически автобус, пътуващ по маршрута между Москва и Симферопол в окупирания от Русия Крим.
Руският Следствен комитет е образувал наказателно производство по случая, квалифицирайки го като „терористичен акт“, съобщава агенция ТАСС (TASS), позовавайки се на говорителката на ведомството Светлана Петренко.
Вчера Русия извърши мащабна атака срещу Киев с дронове и ракети, която Москва определи като отговор на смъртоносно нападение срещу общежитие в контролираната от Русия Луганска област.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е възможно в близко време да последва нова руска атака.