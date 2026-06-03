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Украйна неутрализирала 189 от 198 дрона при руска атака през нощта

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Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 189 от общо 198 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атака срещу Украйна вечерта на 2 юни, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм" (Telegram), цитирани от Укринформ.

Атаката е започнал в 18:00 ч. вчера, а руските сили са атакували Украйна със 198 ударни безпилотни апарата, включително дронове „Шахед“ (Shahed), „Гербера“ (Gerbera) и „Италмас“ (Italmas), както и дронове примамка „Пародия“ (Parodiya). Те са били изстреляни откъм Брянск, Курск, Милерово, Орел, Приморско-Ахтарск (Русия) и Хвардийске във временно окупирания Крим.

Въздушното нападение е било отблъснато от авиацията, зенитно-ракетните части, подразделенията за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.

По предварителни данни към 08:00 ч. на 3 юни украинската противовъздушна отбрана е свалила или заглушила 189 дрона в северните, южните и източните части на страната, пише БТА.

Регистрирани са попадения на осем ударни дрона на седем различни места, а отломки от прехванати безпилотни апарати са паднали на още седем места.

Атаката продължава, като в украинското въздушно пространство все още се намират вражески дронове.

Както по-рано съобщи Укринформ, възрастна жена е загинала, а шестима души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ.

Ройтерс съобщава, че седем души са загинали, а други единадесет са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област, съобщи в сряда назначеният от Кремъл ръководител на региона.

Денис Пушилин написа в "Телеграм" (Telegram), че дронът е ударил пътнически автобус, пътуващ по маршрута между Москва и Симферопол в окупирания от Русия Крим.

Руският Следствен комитет е образувал наказателно производство по случая, квалифицирайки го като „терористичен акт“, съобщава агенция ТАСС (TASS), позовавайки се на говорителката на ведомството Светлана Петренко.

Вчера Русия извърши мащабна атака срещу Киев с дронове и ракети, която Москва определи като отговор на смъртоносно нападение срещу общежитие в контролираната от Русия Луганска област.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е възможно в близко време да последва нова руска атака.

Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

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