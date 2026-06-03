Зеленски потвърди, че украинските сили на нанесли удари по редица цели в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт Петербург, цели във военноморската база в Кронщад и промишлен обект в Тамбовска област, предаде Укринформ, цитирайки публикация на Зеленски в "Телеграм".

„Нашите наказателни мерки с голям обсег, извършвани от бойците на Службата за сигурност на Украйна, силите за безпилотни системи, силите за специални операции, Военното разузнаване на Украйна и Държавната гранична служба на Украйна, доведоха до добри резултати. Важни обекти на руската територия бяха поразени снощи. Сред тях беше Петербургският петролен терминал. Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна промишленост, който обслужва войната, е около 1100 километра", заяви украинският президент.

Зеленски добави, че също така са били поразени военни цели в базата в Кронщад, както и че е било атакувано предприятие, участващо в производството на руски оръжия, в Тамбовска област, на близо 600 километра от фронтовата линия, предава БТА.

„Планът на Украйна за санкции с голям обсег се прилага точно както е необходимо, за да се доближи мирът. Слава на Украйна!", добави той и благодари на украинските сили за тяхната прецизност.