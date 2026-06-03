Най-малко 21 души загинаха при пожар в хотел в Делхи

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Най-малко 21 души загинаха при пожар в ресторант в южната част на Делхи, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Дошлите на място спасителни екипи са извели от горящите помещения повече от 40 души, които незабавно са били откарани в болница. При пристигането им медици са установили, че 21 от тях са починали.

Няколко от жертвите са чужденци от Централна Азия и Африка, предава БТА.

Пожарът е избухнал в хотел "Флъриш стей" (Flourish Stay) в квартал "Малвия Нагар" и бързо се е разпространил в съседно заведение.

Представител на столичната противопожарна служба разказа, че спасители са успели да влязат в мазето на сградата и са извадили поне трима души, попаднали в капан.

Има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.

Все още не е ясна причината за трагедията.