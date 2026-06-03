Хонконг и Гуандун ще уеднаквяват строителните стандарти

Хонконг и провинция Гуандун започват съвместна работа по хармонизиране на строителните стандарти с цел улесняване на сътрудничеството и повишаване на конкурентоспособността на строителния сектор. Споразумението предвижда създаването на съвместна работна група, технически комитет и експертни консултативни структури, които ще разработват общи стандарти и практики, съобщава КМГ.

Според властите в Хонконг инициативата ще използва предимствата на града като международен център с широко признати строителни норми и ще подпомогне интеграцията в района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао. Очаква се сътрудничеството да улесни реализацията на инфраструктурни проекти и да засили международната конкурентоспособност на китайската строителна индустрия.