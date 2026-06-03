ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжен...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22969408 www.24chasa.bg

Хонконг и Гуандун ще уеднаквяват строителните стандарти

КМГ

512
Хонконг и Гуандун ще уеднаквяват строителните стандарти СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Хонконг и провинция Гуандун започват съвместна работа по хармонизиране на строителните стандарти с цел улесняване на сътрудничеството и повишаване на конкурентоспособността на строителния сектор. Споразумението предвижда създаването на съвместна работна група, технически комитет и експертни консултативни структури, които ще разработват общи стандарти и практики, съобщава КМГ. 

Според властите в Хонконг инициативата ще използва предимствата на града като международен център с широко признати строителни норми и ще подпомогне интеграцията в района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао. Очаква се сътрудничеството да улесни реализацията на инфраструктурни проекти и да засили международната конкурентоспособност на китайската строителна индустрия.

Хонконг и Гуандун ще уеднаквяват строителните стандарти СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание