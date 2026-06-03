ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжен...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22969484 www.24chasa.bg

Разкриха нов случай на злоупотреба със земеделски субсидии в Гърция за над 2,5 млн. евро

908
Трактор. Снимка: Pixabay

Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба със земеделски субсидии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Рано тази сутрин е била проведена полицейска акция на Гръцката дирекция за борба с организираната престъпност, предава БТА.

По случая са задържани 13 души от района на Козани и Агринио. Сред тях има и служители в центъра за подаване на заявления за получаване на земеделски помощи към държавната агенция за земеделски плащания.

Общо обвинените за участие в схемата са 39. Предполага се, че незаконната финансова полза възлиза на над 2 500 000 евро.

Паралелно с това са установени и данъчни нарушения.

През миналата година европейски прокурори повдигнаха обвинения срещу десетки гръцки животновъди за фалшифициране на „собственост върху пасища" с цел получаване на милиони евро субсидии от ЕС с предполагаемата помощ от страна на държавни служители. В случаите бяха замесени и имената на политици от управляващата партия Нова демокрация.

Скандалът предизвика вълнения в Гърция и доведе до оставки на министри и призиви от страна на опозиционните партии за предсрочни парламентарни избори.

По искане на Европейската прокуратура през април тази година гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия и сега те могат да бъдат разследвани.

Трактор. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание