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КМГ: Изложение в Тиендзин показва как изкуственият интелект променя корабоплаването

КМГ

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Изложение в Тиендзин показва как изкуственият интелект променя корабоплаването СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В Тиендзин беше открито четвъртото издание на Международното изложение на корабоплавателната индустрия, което тази година поставя акцент върху възможностите на изкуствения интелект в сектора.

В рамките на четиридневния форум компании и експерти представят решения в областта на зеленото корабоплаване, морското оборудване, логистиката и интелигентните пристанища.

Според представители на бранша изкуственият интелект ще играе все по-важна роля в оптимизирането на транспортните процеси и вземането на решения. Експертите подчертават, че новите технологии трябва да подпомагат професионалистите в сектора, а не да заменят тяхната експертиза. Според китайски специалисти AI системите вече се развиват от инструменти за анализ към интелигентни агенти, способни самостоятелно да изпълняват конкретни задачи и да повишават ефективността на логистичните операции.

Изложение в Тиендзин показва как изкуственият интелект променя корабоплаването СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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