Пристанищната икономика на Китай надхвърли 7 трилиона юана през 2025 г.

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Добавената стойност на пристанищната икономика в основните китайски морски градове е достигнала 7 трилиона юана през 2025 г., показва нов доклад на Института за планиране и изследвания към Министерството на транспорта на Китай. Това представлява 13,6% от общия икономически продукт на тези градове.

Вътрешните речни пристанищни центрове също отбелязват значителен принос, като свързаната с тях икономическа дейност достига 2,7 трилиона юана. Подкрепяни от пристанищната икономика, особено бързо се развиват стратегически нововъзникващи индустрии като химическото производство, електронното оборудване и автомобилостроенето.

Според авторите на доклада бъдещото развитие ще бъде насочено към по-тясна интеграция между пристанищата, индустрията и градовете, както и към изграждането на по-интелигентни и екологични пристанищни системи.