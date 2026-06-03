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Китай е открил 80 нови международни въздушни товарни маршрута

КМГ

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Китай е открил 80 нови международни въздушни товарни маршрута СНИМКА:КМГ Снимка: Китайска медийна група

По статистика на Отдела за въздушна логистика към Китайската федерация за логистика и снабдяване, към 31 май тази година в страната са открити общо 80 нови международни въздушни маршрута за превоз на товари, като седмичното количество на полетите в две посоки се е увеличило с над 180. По отношение на структурата на маршрутите, 35 са към Европа, 33 към Азия, 10 към Северна Америка, 1 към Южна Америка и 1 към Африка. В структурата на товарите преобладават стоките от трансграничната електронна търговия, високотехнологичната промишленост с висока добавена стойност и пресни продукти.

Непрекъснатото увеличаване на международните въздушни товарни маршрути не само осигурява безпрепятствени глобални логистични канали и стабилизира веригите на производството и доставки, но и подпомага износа на китайски стоки.

Китай е открил 80 нови международни въздушни товарни маршрута СНИМКА:КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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