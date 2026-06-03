КМГ: Пекин заема първо място в класацията на глобалните градове, водещи в областта на цифровия туризъм

На 2 юни в Пекин бе открит туристическият форум „Световна федерация на туристическите градове – Пекин, Сяншан 2026". Публикуваният по време на форума „Доклад за цифровата и интелигентна конкурентоспособност на световните туристически дестинации за 2026 г." показва, че Пекин заема първо място в световната класация на градовете, водещи в областта на цифровия туризъм. Докладът е изготвен съвместно от Световната федерация на туристическите градове и Азиатско-тихоокеанската туристическа асоциация. В доклада се посочва, че Пекин заема водеща позиция в световен мащаб по отношение на цифровизацията на туризма, интелигентното управление, обслужването на туристите с помощта на изкуствен интелект, както и интегрирането на мащабни платформи.

Представители от 56 страни и района участват във форума и заедно обсъждат тенденции за промени и стратегии за развитие в глобалната индустрия за култура и туризъм в ерата на цифровизацията и изкуствения интелект.