Случаят "Хенри Новак" разпали дебат за расово равенство и работата на полицията във Великобритания

23-годишният Викрум Дигва намушкал тийнейджъра шест пъти, преди да излъже полицаите, че Новак го е обиждал на расистка основа, ударил го е и му е свалил тюрбана

Полицията във Великобритания е подложена на натиск да премахне т.нар. „двустепенни" правила, за които се твърди, че водят до различно третиране на бели хора и представители на етническите малцинства след убийството на 18-годишния студент Хенри Новак.

Призивите идват след общественото възмущение, предизвикано от кадри от полицейски камери, на които се вижда как служители на реда поставят белезници на студента, докато той умира, след като неговият убиец от сикхски произход невярно твърди, че е станал жертва на расизъм.

23-годишният Викрум Дигва намушкал тийнейджъра шест пъти, преди да излъже полицаите, че Новак го е обиждал на расистка основа, ударил го е и му е свалил тюрбана. Новак многократно казвал на полицаите: „Не мога да дишам", докато лежал и издъхвал, пише "Дейли мейл".

Случаят, който предизвика бурни протести в Саутхемптън, доведе до обвинения, че отношението към младия мъж е било повлияно от расови предразсъдъци

Според т.нар. „Антирасистки ангажимент", публикуван миналата година, полицейските ръководители заявяват, че „расовото равенство" не означава „да се отнасяме към всички по един и същи начин или да не обръщаме внимание на цвета на кожата". Вместо това целта е да се постигне „равенство в резултатите от полицейската дейност", като се намалят расовите различия в вероятността хората да бъдат криминализирани.

Clashes in Southampton over Henry Nowak, British patriots seek justice. They can't be blamed. https://t.co/WBQhjf4nGV — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 3, 2026

Ангажиментът е част от многомилионния План за расови действия в полицията, стартиран през 2022 г. след убийството на Джордж Флойд в САЩ, с цел подобряване на доверието към полицията сред чернокожите общности във Великобритания.

След случая Националният съвет на полицейските началници (NPCC) обеща да преразгледа насоките, а Консервативната партия и Реформаторска партия на Обединеното кралство призоваха те да бъдат отменени.

Парм Сандху, директор на London Policing College ("Лондонския полицейски колеж") и първият и единствен сикхски главен ръководител в лондонската полиция, който отхвърли обвиненията в „двустепенно" правосъдие и обвини политиците, че използват трагедията за политически цели.

„Полицаите не отиват на работа с мисълта, че ще третират чернокожи и бели хора по различен начин", заяви тя пред Би Би Си. „Те се справят с извънредни ситуации, в които трябва да вземат бързи решения, често въпрос на живот и смърт", добави тя.

По думите ѝ в този случай е била допусната трагична грешка, но решенията не са били основани на цвета на кожата на замесените лица.

Министърът по въпросите на полицията Сара Джоунс защити Плана за расови действия, въпреки че правителството призна, че формулировките в придружаващ документ са били „неудачни". Тя заяви, че „всички трябва да бъдат равни пред закона", но също така не бива да се пренебрегват „историческите и основателни опасения относно расизма в полицейските сили".

Политическият спор се разгоря на фона на насилие по улиците на Саутхемптън, където протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията за борба с безредиците

Повече от 1000 демонстранти се събраха пред централното полицейско управление на града. Полицията на Хемпшър съобщи, че при сблъсъците са пострадали 11 служители и едно полицейско куче.

Част от протестиращите скандирали „Не мога да дишам", а други хвърляли кофи за боклук, сигнални ракети и кенове с бира по полицаите. Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок определи убийството на Новак като „повратен момент" в борбата срещу расизма и го сравни с убийството на Стивън Лорънс преди 33 години.

Лидерът на Реформаторска партия на Обединеното кралство Найджъл Фараж заяви, че реакцията на полицията показва как „обвинение в расистка обида е било възприето по-сериозно от самото убийство".

Председателят на NPCC Гавин Стивънс обеща преглед на плана, като подчерта, че полицията чува легитимните опасения относно начина, по който са формулирани някои от ангажиментите.

Folks I’ll tell you what this👇is it’s Opportunist Thuggery Violent Disorder & these thugs should rightly be nicked & charged; Henry NOWAK’s father stated CLEARLY I don’t want THIS👇in Henry’s name SO? Morons? Behave like Morons & what the Fuck will this👇achieve?🤷‍♂️🙄… — Norman Brennan (@NormanBrennan) June 3, 2026

Сандху обаче защити политиката като необходима в многообразно общество

„Насоките за расизма са по-скоро свързани с разбирането на различните култури. Те не казват, че трябва да се отнасяш различно към хората", посочи тя.

Междувременно вътрешният министър Шабана Махмуд осъди насилието по време на протестите като „напълно неприемливо" и призова смъртта на Новак да не бъде използвана за насаждане на омраза и разделение.

Разследването на действията на полицаите продължава. Независимата служба за полицейски жалби (IOPC) проверява използването на белезници, оказаната първа помощ и цялостната реакция на служителите в нощта на трагедията.

В понеделник Дигва беше осъден на доживотен затвор с минимален срок от 21 години за убийството на Хенри Новак. Съдия Уилям Мосли заяви, че е „напълно убеден", че Новак никога не е отправял расистки обиди към своя нападател. Съдът също така прие медицински доказателства, според които нараняванията му са били несъвместими с живота дори при незабавно оказване на първа помощ.

След присъдата бащата на жертвата, Марк Новак, призова обществото да не използва смъртта на сина му за създаване на „още разделение, омраза и напрежение".