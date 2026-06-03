Кипър губи 33 млн. евро, туристите от Израел рязко са намалели

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Кипърският туристически пазар е загубил туристи от Израел и отчита спад на туристическите приходи от 33 милиона евро, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос", позовавайки се на данни на националната статистическа служба.

Данните обхващат първото тримесечие на 2026 г. Според тях през март 2026 г. приходите от туристическа дейност в страната са възлизали на 85,6 милиона евро, предава БТА.

Спрямо същия период миналата година спадът е от 33,8 на сто. През март 2025 г. приходите са възлизали на 129,4 милиона евро. Изчисленията сочат, че секторът е реализирал с 43,8 милиона евро по-малко приходи спрямо март миналата година.

По отношение на първото тримесечие също се бележи спад спрямо 2025 г. В периода януари-март тази година приходите от туризъм възлизат на 245,5 милиона евро срещу 278,3 милиона евро през същия период миналата година. Спадът е от 11,8 на сто.

Анализът показва, че намалението на приходите се дължи главно заради загубата на туристи от Израел. През март тази година в страната да почиват са пристигнали едва 1537 израелски граждани срещу 28 353 през същия месец 2025 г.

През конкретния месец миналата година израелските граждани са харчили средно по 194,69 евро на ден, което е най-високата сума за чуждестранни туристи в Кипър, посочва изданието