Франция глоби „Шейн“ с 22 млн. евро заради редица нарушения

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Френската агенция за защита на потребителите е наложила глоба на китайския търговец на дребно „Шейн"( Shein) в размер на около 22 милиона евро заради редица нарушения, информира Ройтерс.

Сред обвиненията са проблеми с връщането на стоки, недостатъчна информация за екологичните характеристики на продуктите и изпращане на потвърждения на поръчки, които не отговарят на изискванията.

„Шейн" определи глобите като непропорционални и дискриминационни и обяви, че ще ги оспорва.

„Технически проблеми, които не са засегнали потребителите и вече са били отстранени, когато това е било необходимо, са използвани като основание за извънредна санкция", посочи говорител на компанията. „Затова възнамеряваме да оспорим решително и двете санкции в тяхната цялост", допълни той.

През юли миналата година Франция наложи на „Шейн" и глоба от 40 милиона евро за подвеждащи практики при обявяването на намаления и отстъпки. Френските власти също така са се опитали да ограничат дейността на платформата, но през март Апелативният съд в Париж отмени това решение, предава БТА.

Платформата е под засилен контрол във Франция от ноември миналата година, когато потребителска организация съобщи, че в сайта са били открити обяви за продажба на секс кукли, наподобяващи деца, както и забранени оръжия.

Министърът на малките и средните предприятия Серж Папен заяви в публикация в социалната мрежа Екс (X), че властите ще продължат действията срещу подобни платформи, „докато не променят напълно практиките си или не напуснат пазара".