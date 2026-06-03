Испания отчете рекордно високи температури през месец май

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Испания е регистрирала рекордно високи температури през месец май в голяма част от крайбрежието си, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на испанската държавна система за морско наблюдение.

Данните показват, че 12 от 15 дълбоководни буйове са отчели най-високите си стойности за месец май, а 6 от 14 крайбрежни станции също са измерили рекордни температури.

Според испанската метеорологична служба AEMET явлението е пряко свързано с причиненото от човека изменение на климата.

„През последното десетилетие сме имали едва седем дни с рекордно ниски температури, докато дните с рекордно високи са 221", заяви говорителят Рубен дел Кампо, цитиран от БТА.

Той подчерта, че тенденцията отразява устойчивото повишаване на глобалните температури, като добави, че рекордните морски стойности през май не са свързани с климатичния феномен Ел Ниньо, който се очаква да се развие в Тихия океан през следващите месеци.

Според прогнози на ООН Ел Ниньо може да достигне своя пик през октомври и ноември, допълва още Ройтерс.