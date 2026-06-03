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ЕС ще преговаря за премахване на роуминга със страните от Западните Балкани

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ЕС ще преговаря за премахване на роуминга със страните от Западните Балкани

Посланиците на държавите членки на Европейския съюз одобриха началото на преговорите за премахване на роуминга със страните от Западните Балкани, потвърдиха неофициално източници от Съвета на ЕС.

Решението предвижда откриване на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Северна Македония и Сърбия относно роуминга в обществените мобилни комуникационни мрежи.

Очаква се Съветът на ЕС официално да приеме решението на 4 юни, след което ще могат да започнат индивидуални преговори с всяка от държавите в региона.

От кипърското председателство на Европейския съюз заявиха, че подкрепят категорично европейската перспектива на Западните Балкани.

„Разширяването на зоната без роуминг е ясен знак за нашата ангажираност към региона. Очакваме с нетърпение официалното приемане на решението, което ще позволи откриването на преговори по съответните споразумения“, заяви говорител на кипърското председателство, цитиран от РСЕ.

Европейската комисия предложи премахването на роуминга за страните от Западните Балкани още през февруари.

Принципът „Роуминг като у дома си“ (Roam Like at Home) вече се прилага в държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

През януари тази година режимът беше разширен и за Украйна и Молдова, въпреки че двете страни не са членки на ЕС.

Европейските институции очакват преговорите да приключат до края на годината.

При благоприятно развитие роумингът между държавите от Западните Балкани и Европейския съюз може да бъде премахнат още през следващата година.

Европейски представители обаче подчертават, че всичко ще зависи от готовността на страните от региона да постигнат напредък в преговорния процес.

Политиката „Роуминг като у дома си“ е сред най-успешните инициативи на Европейския съюз в полза на гражданите и е в сила от 2017 г.

Тя позволява мобилните телефони да се използват в други държави от ЕС при същите тарифи, които важат в страната на абоната.

Това означава, че при разговори, изпращане на SMS съобщения и използване на мобилен интернет в рамките на зоната няма допълнителни такси за роуминг, а се прилагат националните ценови условия.

Същото правило важи и за входящите обаждания и съобщения, получени по време на престой в чужбина, предаде БГНЕС

ЕС ще преговаря за премахване на роуминга със страните от Западните Балкани

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