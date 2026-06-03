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Кремъл: Ще продължим да нанасяме още удари по Украйна след атаката с дронове

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Дмитрий Песков

Кремъл днес заяви, че Русия ще продължи да нанася систематични удари по Украйна, след като украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург часове преди началото там на престижен икономически форум, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Бих искал да ви припомня изявлението на Министерството на външните работи, в което се посочва, че нашите отговори ще бъдат със систематичен характер, а всъщност те вече са такива", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за украинската атака срещу Санкт Петербург.

„Що се отнася до конкретния [отговор] на ударите: информацията за това изцяло и напълно е прерогатив на регионалните власти и на нашето министерство на отбраната. Но като цяло мога да кажа, че специалната военна операция продължава, точно за да не се стига до такива удари", добави Песков.

Дмитрий Песков

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