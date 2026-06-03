Тръмп: Вероятно ще се срещна с аятолаха, Иран се съгласи да не притежава ядрено оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран се е съгласил да не притежава ядрено оръжие, като обяви, че „вероятно ще се срещне с иранския аятолах в даден момент".

В интервю за подкаста Pod Force One Тръмп заяви, че иранският лидер участва в мирни преговори със САЩ, като добави, че "ситуацията с Иран се развива бързо и ще бъде много добра".

„Те вече са се съгласили, че няма да притежават ядрено оръжие", каза Тръмп, добавяйки, че Техеран все още може да „промени решението си".

„Трябваше да кажа, че трябва да направим нещо по отношение на Иран, защото независимо колко добре се справяме икономически, не можем да им позволим да притежават ядрено оръжие", каза той, цитиран от "Дейли мейл".

„Искам да кажа, че сега те могат да променят решението си, но това беше едно от нещата, с които трябваше да се съгласят, и те го направиха. Това беше най-важното", добави той.

Той също така заяви, че САЩ „нямат нужда от войски на място в момента".

Американският президент призна също, че е имал остър разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като заяви, че не е доволен от военните действия на Израел срещу Ливан.

„Да, така е. Не бих казал, че бях ядосан. Бях малко разтревожен от постоянните му сблъсъци с Ливан", каза Тръмп в интервюто като добави, че той и Нетаняху се разбират много добре.