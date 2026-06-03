Хиляди отново протестираха в Тирана срещу проект на зетя на Тръмп

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Хиляди албанци излязоха по улиците на Тирана във вторник вечерта, за да протестират срещу проект за разработване на екологично чувствителна част на Адриатическото крайбрежие, планиран от компания, свързана с Джаред Къшнър – зетя на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Проектът на стойност 1,4 милиарда евро се ръководи от инвеститорската компания на Къшнър „Афинити Партнърс" (Affinity Partners) и ще бъде осъществен на остров край Албания и неразвита брегова линия близо до защитената зона Вьоса-Нарта – влажна зона, която е дом на фламинги, тюлени и места на гнездене на костенурки.

Природозащитници се противопоставят на плановете и твърдят, че те биха повлияли на няколко хиляди хектари девствени брегове, предава БТА.

Предприемачите казват, че ще напредват по проекта отговорно.

„Нашият фокус остава върху отговорното стопанисване, подобряването на околната среда, откриването на нови работни места и създаването на дългосрочна ценност за местните общности. Уважаваме настоящите обществени и институционални процеси", заяви Ашер Абехсера, председател на „Сазан Риъл Естейт Дивелъпмънт" (Sazan Real Estate Development LLC), която разработва плановете в партньорство с фирмата на Къшнър.

„Афинити Партнърс" и Къшнър не отговориха на запитванията за коментар.

Протестиращи се събраха пред кабинета на албанския премиер Еди Рама във вторник вечерта, като държаха надуваеми фламинги и табели с надписи „Нацията не се продава" и „Не искам Албания да е като Дубай".

„Искаме всички строителни дейности да спрат и тежките машини да се махнат от защитената зона", заяви Йони Ворпси, еколог в организацията „Защита и опазване на природната среда в Албания" (PPNEA).

„Това ще се превърне в нов град с близо 10 000 стаи и напълно ще разруши дивата зона", заяви той.

Във вторник Рама защити проекта.

„Много е важно да останем гостоприемни, да останем коректни и при никакви обстоятелства да не бъдем стигматизирани като страна, където инвеститорите биват посрещани с враждебност", заяви той в изявление, споделено до Ройтерс.

„Няма абсолютно никакъв шанс инвестицията да спре, докато аз съм тук", заяви Рама.

Протестите на местни жители и неправителствени организации започнаха, след като предприемачите поставиха големи огради с бодлива тел на предложеното място в Звърнец близо до Вльора.

Няколко хиляди души се събраха и влязоха в сблъсъци със служители на частна охранителна компания в събота, като имаше и ранени, заяви свидетел на Ройтерс.

Къшнър обяви плановете за изграждане на курорта през 2024 г. като част от по-голяма инвестиция, която включваше бивш военен щаб в Белград. Миналата година той се отказа от проекта в Сърбия след улични протести срещу него.