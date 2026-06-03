Тежко остава състоянието на простреляния български полицай в САЩ

Българинът Християн Иванов, сержант в специализираното полицейско звено SWAT на Атлантик Сити, е родом от Монтана. Мъжът бе тежко ранен при акция по изпълнение на заповед за претърсване във вторник следобед, като и към този момент състоянието му остава тежко.

Сега стана ясно, че Иванов е роден в Монтана. Той става полицай в Атлантик сити през 2013 г. Неговият брат Ивайло Иванов също е полицай там.

Инцидентът е станал около 15 часа на 2 юни в района на блок 100 на North Florida Avenue, където служители на реда са извършвали операция срещу заподозрян. По време на акцията сержант Християн Иванов е бил прострелян, а заедно с него е пострадал и друг полицейски служител. Според властите нараняванията на втория полицай не са животозастрашаващи.

Към момента подробности около стрелбата не се съобщават. Разследването се води от Службата за обществена почтеност и отчетност към Главния прокурор на Ню Джърси, съгласно действащите процедури при случаи, свързани с употреба на оръжие от страна на органите на реда.

Християн Иванов, който е повишен в звание сержант през 2023 година, е добре познат сред колегите си със своята смелост, професионализъм и безусловна отдаденост на службата. Това се посочва и в организираната в негова подкрепа дарителска кампания в платформата GoFundMe, която вече е събрала над 53 000 долара от поставената цел от 80 000 долара.

„Но отвъд полицейския бадж, Християн е много повече", пише в Gofund кампанията. „Той е всеотдаен съпруг и любящ баща на три малки деца, които сега са изправени пред несигурен и труден период."

Към 22:00 часа във вторник вечерта Иванов все още е бил в операционната зала, където лекарите са се борили за стабилизирането на състоянието му.

Според организаторите на дарителската кампания семейството му ще бъде изправено пред значителни разходи за лечение, пътувания, грижи за децата и множество непредвидени трудности, свързани с възстановяването след тежката травма.

„Призоваваме общността на окръг Атлантик и всички, които ценят жертвите на служителите от първа линия, да застанат до Хистиян и неговото семейство в този труден момент", се посочва още в кампанията. „Християн посвети живота си на това да защитава другите. Сега е наш ред да подкрепим него."

Той е член на Българо-американската полицейска асоциация. Християн Иванов е баща на три деца.

Случаят предизвика вълна от съпричастност сред жителите на Атлантик Сити и колегите на ранения полицай, които се надяват на неговото пълно възстановяване.