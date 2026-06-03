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Земетресение от 4,4 в Югоизточна Турция

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано днес в района на югоизточния турски окръг Кахраманмараш, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) на сайта си.

Епицентърът на земетресението е в района на град Пазарджък, където на 6 февруари 2023 г. стана силен трус с магнитуд 7,7 по Рихтер, предава БТА.

Днешното земетресение е било на дълбочина 12,46 км. То е регистрирано в 13.12 ч. местно и българско време.

Няма данни за нанесени от земетресението щети към момента.

Две разрушителни земетресения в този район на Турция на 6 февруари 2023 г. отнеха живота на десетки хиляди души. Първото, с епицентър в Пазарджък, стана призори, в 4:17 ч. местно време, и беше с магнитуд 7,7. Трусът бе последван от второ земетресение в 13:23 ч. с магнитуд 7,6 и епицентър в град Елбистан. Двата труса причиниха смъртта на близо 52 000 души и нанесоха огромни материални щети - над 200 000 сгради бяха повредени или разрушени, а два милиона души останаха без дом.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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