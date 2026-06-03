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„Хизбула“ заплаши да нанесе удари по Тел Авив и Хайфа, ако Израел атакува Бейрут

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„Хизбула“ заплаши да нанесе удари по Тел Авив и Хайфа, ако Израел атакува Бейрут СНИМКА: Pixabay

„Хизбула“ заплаши, че ще нанесе удари по Тел Авив и Хайфа, ако Израел атакува Бейрут, западните му предградия или долината Бекаа в Ливан, предаде ДПА, цитирайки интервю на официалния представител на ливанската групировка Махмуд Комати.

Предупреждението бе отправено след изказване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че израелските сили ще вземат на прицел района на Бейрут, ако подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ не прекрати атаките си срещу израелски градове.

„Хизбула“ няма да приеме нищо друго освен окончателен край на войната“, заяви официалният представител на групировката Билал Лакис. Той добави, че шиитската групировка също така няма да позволи на израелската армия да се движи свободно в Ливан по суша, въздух или вода, нито ще допусне Израел на практика да наложи окупационен режим в Южен Ливан.

В Ливан е в сила споразумение за прекратяване на огъня от април и израелски и ливански представители водят преки преговори във Вашингтон, целящи разрешаването на конфликта между Израел и „Хизбула“, посочва ДПА и БТА. Групировката не участва в преговорите.

Говорител на Държавния департамент на САЩ обяви, че се очаква разговорите да продължат днес и че целта на срещата е да бъде сключено всеобхватно споразумение за суверенитета на Ливан и сигурността на Израел.

Според източници от ливанското правителство на днешната среща се очаква също да бъде обсъдено постепенното изтегляне на израелските войски от Ливан, разполагане на ливанската армия и укрепване на споразумението за прекратяване на огъня.

„Хизбула“ заплаши да нанесе удари по Тел Авив и Хайфа, ако Израел атакува Бейрут СНИМКА: Pixabay

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