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Вучич: Европа върви към икономическа разруха

Теодора Енчева, БТА

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Александър Вучич СНИМКА: Екс/ @RksNews

Европа върви към икономическа разруха всеки месец поради самодоволство и ниска производителност, заяви сръбският президент Александър Вучич в интервю пред Блумбърг завръщайки се от посещението си в Китай с обещания за инвестиции за Сърбия на стойност над милиард долара.

"Има твърде много пречки, които усложняват потока от инвестиции между Европа, Китай и САЩ", каза Вучич в интервюто и добави, че протекционизмът „в крайна сметка убива Европа“.

Блумбърг съобщава, че по време на 12-те години на власт на Вучич, Сърбия се е превърнала в една от основните входни точки на Китай към Европа, вливайки милиарди долари в своите индустрии - от минното дело до хуманоидните роботи. 

В текста се посочва, че китайските инвестиции в балканската страна вече почти са настигнали тези на Европейския съюз, към който Вучич все още възнамерява да се присъедини, въпреки че членството сега е по-малко популярно сред сръбския народ от всякога.

Вучич залага на това, че фокусът му върху създаването на работни места и богатство с помощта на Китай и други съюзници като Обединените арабски емирства ще го задържи на власт, въпреки че протестите срещу него, които са организирани от студенти, навлизат във втората си година, пише Блумбърг.

„Ще си свършим работата“, когато става въпрос за изпълнение на критериите на ЕС, каза Вучич и добави, че "междувременно трябва да се грижим за себе си, не можем да чакаме вечно.“

Както Блумбърг посочва в текста, Вучич остава доминиращата фигура в сръбската политика. Той позиционира страната като кандидат за членство в ЕС, посредник за Китай и съюзник както на американския президент Доналд Тръмп, така и на руския лидер Владимир Путин, въпреки охладняването след пълномащабното нахлуване в Украйна.

Александър Вучич СНИМКА: Екс/ @RksNews

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