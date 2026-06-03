Тръмп: Ванс и Рубио заедно ще са непобедими изборите през 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в излъчено днес интервю за подкаст, че ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио обединят сили за президентските избори през 2028 г., двамата биха били непобедими, предадоха Ройтерс и БТА.

И двамата политици са смятани за претенденти за номинацията на Републиканската партия за изборите през 2028 г. и неотдавнашните изяви на Рубио от трибуната в Белия дом бяха посрещнати с похвали от републиканците и дори от някои демократи, които отбелязаха безупречното му представяне, включващо шеги и препратка към хип-хопа от 90-те години на миналия век, чрез която описа преговорната позиция на Иран.

„Смятам, че би било много трудно да бъдат победени Джей Ди и Марко като екип“, каза Тръмп по време на участието си в подкаста на Миранда Девайн, който бе излъчен днес. "Аз ги виждам заедно, те се разбират чудесно“, добави той.

Тръмп продължава да подхранва коментарите за своя приемник, въпреки че както Ванс, така и Рубио омаловажават амбициите си за 2028 г.

И двамата политици се проявиха на трибуната за брифинги за медиите в Белия дом, за да защитават администрацията на Тръмп по широк спектър въпроси, включително все по-непопулярната война срещу Иран.

Все още никой не е обявил официално намерението си да се включи в надпреварата за изборите през ноември 2028 г., но политическите маневри вече започнаха, отбелязва Ройтерс. Кандидати от Демократическата партия вече се опитват да си осигурят по-добри позиции за президентските избори през 2028 г., давайки сигнал, че надпреварата ще е отворена и в партията няма явен лидер в борбата за избор на приемник на републиканеца Тръмп.