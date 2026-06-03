Гърция изпрати дипломатическа нота до Украйна заради морския дрон край Лефкада

Гърция е отправила официална дипломатическа нота (демарш) до Украйна във връзка с безпилотния морски дрон, пълен с експлозиви, който беше открит този месец на скалист бряг в западната част на Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото Министерството външните работи Лана Зохиу.

Изданието припомня, че преди седмица външният министър Йоргос Герапетритис е информирал върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас за заключенията на гръцките военни относно дрона. Той също така е обсъдил въпроса с украинския външен министър Андрий Сибиха по време на неформалната среща на външните министри на ЕС в Лимасол, Кипър, проведена миналия четвъртък, пише БТА.

Дронът беше открит на 7 май от рибари на йонийския остров Лефкада и предаден на военните.

Смята се, че той е свързан с поредица от морски атаки с дронове, които, според наличните данни, Украйна е извършила през последните месеци срещу плавателни съдове, свързани с руските усилия за транспортиране на петрол, пише „Катимерини“.