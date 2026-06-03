Москва поиска от Париж освобождаването на капитан на танкер, задържан по „фалшиви обвинения“

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Русия настоява да бъде освободен капитанът на танкер, задържан във Франция по според нея фалшиви обвинения, предаде Ройтерс, като се позова на руското посолство в Париж.

Френският военноморски флот в понеделник заяви, че е прехванал в Атлантическия океан санкционирания танкер „Тагор“, свързан с руската търговия с петрол. Париж нареди на плавателния съд да се насочи към Франция. Москва заяви, че това е противозаконно и представлява „международно пиратство“.

Руското посолство заяви, че френските власти са информирали Москва, че капитанът на плавателния съд, който е руски гражданин, е бил задържан по „изфабрикувани“ обвинения.

„Посолството отново се свърза с френското Министерство на външните работи и поиска незабавен консулски достъп до руския гражданин, както и неговото незабавно освобождаване“, се казва в изявление на посолството.

Русия разчита на остарели плавателни съдове, известни на Запад като „сенчест флот“, за да транспортира своя петрол и газ на фона на западните санкции, посочва БТА.

Франция и Великобритания обещаха да възпрепятстват движението на тези плавателни съдове като част от европейската стратегия за ограничаване на способността на Русия да финансира войната си в Украйна.

Русия отхвърля понятието „сенчест флот“, твърди, че пратките ѝ с петрол са легитимни, и нарича опитите на Запада да прехваща танкери противозаконни и равносилни на пиратство. Тя също така предупреждава, че си запазва правото да предприеме стъпки, за да защити корабоплаването си.