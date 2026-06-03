Москва поиска от Париж освобождаването на капитан на танкер, задържан по „фалшиви обвинения“

Русия настоява да бъде освободен капитанът на танкер, задържан във Франция по според нея фалшиви обвинения, предаде Ройтерс, като се позова на руското посолство в Париж.
Френският военноморски флот в понеделник заяви, че е прехванал в Атлантическия океан санкционирания танкер „Тагор“, свързан с руската търговия с петрол. Париж нареди на плавателния съд да се насочи към Франция. Москва заяви, че това е противозаконно и представлява „международно пиратство“.
Руското посолство заяви, че френските власти са информирали Москва, че капитанът на плавателния съд, който е руски гражданин, е бил задържан по „изфабрикувани“ обвинения.
„Посолството отново се свърза с френското Министерство на външните работи и поиска незабавен консулски достъп до руския гражданин, както и неговото незабавно освобождаване“, се казва в изявление на посолството.
Русия разчита на остарели плавателни съдове, известни на Запад като „сенчест флот“, за да транспортира своя петрол и газ на фона на западните санкции, посочва БТА.
Франция и Великобритания обещаха да възпрепятстват движението на тези плавателни съдове като част от европейската стратегия за ограничаване на способността на Русия да финансира войната си в Украйна.
Русия отхвърля понятието „сенчест флот“, твърди, че пратките ѝ с петрол са легитимни, и нарича опитите на Запада да прехваща танкери противозаконни и равносилни на пиратство. Тя също така предупреждава, че си запазва правото да предприеме стъпки, за да защити корабоплаването си.