Над 10 000 протестират в Букурещ срещу промени в закона за заплатите

Над 10 000 служители от сферата на здравеопазването и социалната помощ протестират днес в Букурещ срещу нов проектозакон за заплатите в бюджетния сектор, който според синдикалистите ще постави таван или дори ще намали заплатите на повече от половината служители в сектора, съобщава телевизия Диджи 24.

Протестът беше свикан от синдикалната федерация на здравните служители "Санитас", като в него се включиха участници от различни части страна, отбелязва телевизията. Демонстрантите се събраха на Площада на победата, където се намира сградата на правителство, и се отправиха на шествие към Двореца на парламента.

"Искаме справедливост, а не икономии", "Когато правите нови заплати, не ги правете за себе си, направете ги за всички" са част от лозунгите, изписани на плакатите, които телевизията показва. Протестиращите казват, че са готови да продължат с демонстрациите и през следващите дни и дори да организират обща стачка, информира БТА.

Според организаторите на протеста новият проектозакон, който предвижда ограничаване на надбавките и различни коефициенти за заплатите на бюджетните служители, ще доведе до спад на заплатите при около 60 процента от трудещите се в общественото здравеопазване, а в някои случаи доходите ще спаднат с до 3000 леи (около 570 евро).

"Най-голямото ни недоволство е острата криза за персонал, спадането на заплатите (...), действително се чувстваме унижени. Когато беше периода на КОВИД пандемията, бяхме герои, а сега сме на долния праг на коефициента за заплатите", посочва за Диджи 24 Паула Лаза, медицинска сестра в Болницата за спешна помощ в Арад. "Изтощени сме и физически, и психически", подчертава тя, като добавя, че някои от колегите й вече са взели решение да напуснат.

Стотици синдикалисти от Арад, Салаж, Клуж, Марамуреш, Сату Маре, Констанца, Яш и други окръзи пристигнаха в Букурещ, за да се включват в днешния протест на здравните работници. Той идва след демонстрация пред Министерството на труда, която беше организирана от федерация "Санитас" на 28 май.

Новият закон за заплатите в бюджетния сектор предвижда единна система на заплатите за бюджетните служители, ограничаване на надбавките и цялостно прилагане на нова 12-степенна схема на заплатите от 1 януари 2027 г. без изключения за определени категории. Той е една от най-важните реформи, с които Румъния се е ангажирала чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), отбелязват медиите. Крайният срок за приемането му е 1 юли 2026 г., съгласно НПВУ.