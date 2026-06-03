Обща стачка в Португалия блокира транспорта и затвори училища (Видео)

Португалските профсъюзите излязоха днес на втора обща стачка в рамките на шест месеца, която доведе до спиране на влаковете, отмяна на стотици полети и затваряне на училищата. Протестът е насочен срещу планираната трудова реформа на правителството, предадоха Ройтерс и БТА.

Правителството на малцинство, водено от дясноцентристка партия, възнамерява да приеме законопроект, който изменя над 100 члена от трудовия кодекс. Планираните промени, подкрепени от крайнодясната партия ШЕГА (CHEGA!), имат за цел да засилят продуктивността и растежа на икономиката. Предварителните преговори с профсъюзите се провалиха.

Реформата може да влоши условията на труд като затвърди временната заетост, дерегулира работното време, улесни уволненията и ограничи правата за стачки и защитата за родители, каза Тиаго Оливиера, ръководител на Си Джи Ти Пи (CGTP) - най-голямата синдикална организация в Португалия, която е и организатор на протеста срещу реформата.

Промените в трудовия кодекс ще „оставят младите работници на временни договори до живот“, принуждавайки ги да работят по 50 часа седмично вместо стандартните 40 часа в момента. За работодателите реформата улеснява правилата за съкращения и аутсорсинга, коментира 30-годишният банкер Родриго Азеведо. „Законопроектът е значителна заплаха не само за бъдещето на младите, но и за общото настояще“, допълни той.

Държавната железопътна компания СиПи (CP) спря влаковете на дълги разстояния, а лисабонското метро затвори.

Училищата са затворени в цялата страна заради недостиг на персонал, а повечето болници са отложили повечето операции и прегледи заради стачката на медицинските сестри.

Водещата авиолиния на Португалия „Тап“ (ТАП), заяви че ще извърши само 79 от обичайните си над 300 ежедневни полета днес, докато „Иберия“ (Iberia) очаква свиване на разписанието с между 50 и 75 на сто.

Реформата предвижда премахване на ограниченията за аутсорниг и улесняване на уволненията по основателна причина, което ще позволи на компаниите да отказват да възстановят служители на работа в случаи на незаконно уволнение, стига да платят обезщетение.

През декември миналата година беше първата обща стачка от протестите срещу мерките за строги икономии през 2013 година.