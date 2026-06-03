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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22971923 www.24chasa.bg

Самолет кацна аварийно в Солун заради пиян англичанин, нападнал екипажа и пътниците

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Пиян пътник на борда на самолет.СНИМКА: Архив Фейсбук/Vassil Petriiski

Самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Анталия, извърши принудително кацане на международното летище „Македония" в Солун заради агресивно поведение на пътник, предаде АНА-МПА.

Инцидентът е станал снощи, след като 39-годишен британски гражданин, който бил във видимо нетрезво състояние, предизвикал безредици на борда. Според полицията той проявявал агресивно поведение както към членовете на екипажа, така и към останалите пътници. Капитанът на полета е взел решение за извънредно кацане в Солун, а след приземяването британецът е бил задържан от служители на полицията на летището, се посочва в информацията.

Срещу него е образувано производство за неизпълнение на разпорежданията на командира на полета и нарушаване на обществения ред. След задържането на пътника самолетът е продължил полета си към Анталия, съобщава БТА.

Пиян пътник на борда на самолет.СНИМКА: Архив Фейсбук/Vassil Petriiski

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