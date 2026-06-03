Русия е свалила 754 украински дрона през нощта

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Кремъл днес заяви, че Русия ще продължи да нанася систематични удари по Украйна, след като украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург часове преди началото там на престижен икономически форум, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила 754 украински дрона през последните 24 часа, информира агенция Интерфакс.

Украински дронове днес удариха нефтен терминал в Санкт Петербург и военен кораб на сух док в близка военноморска база, часове преди в града да започне престижният международен икономически форум, на който домакин е руският президент Владимир Путин, информира ДПА.

Според командващия украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди дроновете са предизвикали пожар на корветата "Бойкий" от руския флот.

Атаките хвърлиха сянка върху откриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург, който обикновено се организира като бляскаво събитие за гости от цял свят, отбелязва БТА.

Събитието, на което домакин е президентът Владимир Путин, се открива днес и ще продължи до събота.

Руското ръководство очаква на форума да присъстват представители на бизнеса и икономически фигури от западните страни. Политици от "Алтернатива за Германия" (AзГ), най-голямата опозиционна партия във федералната република, също ще участват в него.

Снимки и видеоклипове, разпространявани онлайн, показват как към града на река Нева се приближават дронове, които нанасят удари по петролни резервоари в пристанището, и огромни стълбове дим, издигащи се към небето.

Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов съобщи за жертви и щети. Той каза, че службите за спешна помощ са в състояние на повишена готовност. "Няколко сгради са повредени. В момента се извършат операции по разчистване", написа той, без да дава подробности за щетите.

Беглов също така отбеляза, че няколко души са били ранени, но подчерта, че няма загинали. Според властите отломки от дронове са нанесли леки щети на четири еднофамилни къщи в околностите на града.

Властите в Санкт Петербург предупредиха чрез текстови съобщения жителите на града и посетителите за възможни ахтаки с дронове.

Нападението срещу Санкт Петербург задейства и аларми за въздушно нападение в съседните балтийски държави Естония и Латвия, както и във Финландия.

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен заяви пред вестник "Илталехти", че страната му е изпратила през нощта изтребители "Хорнет" да наблюдават националното въздушно пространство.

Хаканен описа това действие като "нормално поддържане на готовност". Нито един украински дрон не е навлязъл във финландското въздушно пространство. "Продължаваме да следим ситуацията", заяви Хаканен пред вестника.

Украйна атакува и други руски региони през нощта.

Губернаторът на Смоленска област съобщи за смъртта на двама служители на гражданската отбрана. Други двама са били ранени.

В анексираната от Русия Донецка област в източна Украйна най-малко седем души са били убити, а 11 - ранени, след като дрон е ударил автобус.

Зеленски потвърди удара по компания от отбранителната промишленост в град Мичуринск, Тамбовска област: "Друга цел беше предприятие в региона Тамбов, занимаващо се с производството на руски оръжия", написа той в "Екс". Според медийни съобщения, обектът "произвежда и ракетна технология".

Кремъл използва атаката с дронове, за да оправдае продължаването на войната в Украйна.

"Като цяло мога да кажа, че продължаваме специалната военна операция именно за да не се случват такива удари", заяви говорителят Дмитрий Песков, цитиран от руски информационни агенции. Той избегна въпрос за това как Русия ще отговори на атаките, като заяви, че всеки пряк ответен удар е въпрос на министерството на отбраната.