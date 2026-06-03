Съдът на ЕС: „Месинджър“ трябва да спазва строгите европейски разпоредби

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Общият съд на Европейския съюз потвърди по-ранно съдебно решение, с което приложението за съобщения на „Мета Платформс“ (Meta Platforms) - „Месинджър“ (Messenger) трябва да спазва строгите европейски разпоредби за дигиталните платформи, предадoха ДПА и БТА.

Общият съд на ЕС в Люксембург, втория по йерархия съд в общността, потвърди днес и вече отменено по-рано решение за обозначаването на търговската услуга „Маркетплейс“ (Marketplace).

Компанията майка „Мета Платформс“ (Meta Platforms) оспори решенията от 2023 г. на Европейската комисия да определи „Маркетплейс“ (Marketplace) и „Месинджър“ (Messenger) като „пазачи на информационния вход“ (gatekeepers) съгласно Акта за цифровите пазари на ЕС (Digital Markets Act, DMA).

Актът за цифровите пазари налага специфични задължения за компании, които трудно могат да бъдат избегнати от потребителите поради господстващо им положение на цифровия пазар. Целта е да се защити конкуренцията на цифровите пазари.

ЕК отмени през 2025 г обозначението „пазач на информационния входа“ за „Маркетплейс“ (Marketplace), тъй като не е бил изпълнен необходимият праг за търговски потребители.

Съдът анулира отмененото обозначение, като е посочил, че Комисията е оценила неправилно данните и аргументацията за решението, която е „хипотетична и непълна“.

Относно „Месинджър“ съдът е застанал на страната на ЕК и е потвърдил обозначението му като „пазач на информационния вход“.

Както „Мета Платформс, така и ЕК могат да обжалват решението пред Съда на Европейския съюз – най-висшата съдебна инстанция в ЕС.

Освен „Месинджър“ (Messenger) няколко други услуги на „Мета Платформс“ също са определени като „пазачи на входа“, включително „Фейсбук“ (Facebook), „Инстаграм“ (Instagram), „УотсАп“ (WhatsApp) и „Мета Адс“ (Meta Ads).